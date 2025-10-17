Українські військові продовжують знищувати ворожі цілі як на землі та небі, так і на воді. Стало відомо, що наші захисники успішно підірвали морський безекіпажний катер росіян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Як ВМС знищили ворожий морський безекіпажний катер?

Українські військові розповіли, що підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України. Ворожий катер перебував у районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства.

Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ворожу ціль було оперативно знищено. Це дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства,

– зазначили у ВМС.

Окрім того, захисники показали відео, як саме був знищений цей ворожий морський безекіпажний катер. У ціль українські військові потрапили з ювелірною точністю.

Як був знищений ворожий морський безекіпажний катер / Відео ВМС ЗСУ

