С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже около 1500 российских офицеров. Благодаря ВСУ эта цифра увеличивается с каждым днем.

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Кто такой Самошкин

С 2014 года оккупант был командиром охраны 2 отдела секретариата "МГБ ДНР". Сергей Самошкин имел звание старшего лейтенанта и участвовал в войне против Украины.

Оккупант был один из основателей "ДНР" / Фото из соцсетей Самошкина

Самошкин "Пират" был сотрудником ГРУ ГШ, участвовал в ливанской войне, операции против Хезболлы в Бейруте.

С 2005 года был пророссийским активистом. Кроме того, оккупант был участником "крымской весны" и событий в Донецке в апреле 2014 года. С 2016 года его имя появилось на сайте "Миротворец".

Публикации оккупанта / Фото из соцсетей Самошкина

Потери россиян по состоянию на 27 ноября:

Обратите внимание! Из-за высокой активности боевых действий подсчитать точные окончательные потери оккупантов невозможно.

личного состава – 600 человек,

танков – 2 905 (+4 единицы),

боевых бронированных машин – 5 856 (+8),

артиллерийских систем – 1 897 (+1),

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),

специальной техники – 163 (+0).

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