Защитники сообщили, что комплекс противовоздушной обороны "ТОР" обнаружили разведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с беспилотника.
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Подробности удара
Разведывательный беспилотник следил за российским комплексом до места его стоянки в поселке Еленовка. Оказалось, что оккупанты прятали "ТОР" в промышленном здании в окрестностях поселка.
Наши разведчики проинспектировали с дрона "Донбасс-Арену" в Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР",
– рассказали военные.
Защитники сразу нанесли удар по месту его расположения с американской реактивной установки HIMARS.
Поражение стоянки "ТОР" в Еленовке: смотрите видео
Издание "Милитарный" отметило, что снаряд GMLRS точно попал в промышленное здание. Поэтому есть высокая вероятность, что комплекс выведен из строя.
Обезвреживание подобных систем должно усилить возможности украинской авиационных средств, которым станет безопаснее залетать на оккупированные территории,
– объяснил "Милитарный".
Стоит отметить, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 220 российских воинов. Также они сожгли десятки единиц вражеской техники, среди которых танки и артиллерийские системы.