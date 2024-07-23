Защитники сообщили, что комплекс противовоздушной обороны "ТОР" обнаружили разведчики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с беспилотника.

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Подробности удара

Разведывательный беспилотник следил за российским комплексом до места его стоянки в поселке Еленовка. Оказалось, что оккупанты прятали "ТОР" в промышленном здании в окрестностях поселка.

Наши разведчики проинспектировали с дрона "Донбасс-Арену" в Донецке и обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "ТОР",

– рассказали военные.

Защитники сразу нанесли удар по месту его расположения с американской реактивной установки HIMARS.

Поражение стоянки "ТОР" в Еленовке: смотрите видео

Издание "Милитарный" отметило, что снаряд GMLRS точно попал в промышленное здание. Поэтому есть высокая вероятность, что комплекс выведен из строя.

Обезвреживание подобных систем должно усилить возможности украинской авиационных средств, которым станет безопаснее залетать на оккупированные территории,

– объяснил "Милитарный".

Стоит отметить, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 220 российских воинов. Также они сожгли десятки единиц вражеской техники, среди которых танки и артиллерийские системы.