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      Потери на Донбассе: погибли двое украинских воинов

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      На Донбассе погибли двое украинских воинов
      На Донбассе погибли двое украинских воинов / Фото из открытых источников

      С начала суток 2 апреля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Из-за обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще двое получили ранения.

      Все обстрелы враг совершил из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщают в штабе операции объединенных сил.

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      В штабе отмечают, что украинские военные дали отпор оккупантам, их потери уточняются.

      В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подразделения боевики били из минометов 120-го и 82-го калибров в районе поселка Верхнетроицкое. Кроме того, стреляли из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов в районе Гнутово. Станковые противотанковые гранатометы использовали вблизи села Широкино.

      В полосе "Север" оккупанты стреляли из артиллерийских систем 152-го калибра, минометов 120-го и 82-го калибра. В районе Новозвановка из стрелкового оружия, из минометов 120-го калибра – вблизи села Екатериновка. Боевики также били из минометов и автоматических станковых гранатометов в районе города Попасная.

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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