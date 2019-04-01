Украинские воины метким выстрелом уничтожили вражескую технику и боевика: фото и видео

Украинские военные в зоне ООС снова дали достойный отпор врагу – снова попали в единицу боевой техники оккупанта. Кроме того, снайпер попал в боевика, приехавшего из России.

Воины ООС попали во вражескую технику единственным точным выстрелом, видео опубликовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Фейсбук.

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"Даже птицы, возвращаются с зимовки на Родину, поддерживают воинов ОС. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники", – написал он в комментарии к видео.

Кроме того, в зоне ООС уничтожили 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина по прозвищу "Татарин". Он находился в списке сайта "Миротворец".

200 бригада 31 марта пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшина, 9 ОМСП, город Ульяновск, РФ. Ужалил снайпер ОС. Все будет Украина и победа за нами!

– написал офицер ВСУ.



Ликвидированный боевик Ильнур "Татарин" Зиганшин