Украинские защитники дали достойный отпор врагу на Луганщине: видео боя

Накануне пророссийские боевики из артиллерии и минометов обстреляли позиции украинской армии возле поселка Новозвановка, что на Луганщине. Украинским армейцам пришлось отвечать в рамках минских договоренностей. Журналист 24 канала стал очевидцем боя.

Боевики начали обстрел позиций батальона "Донбасс-Украина" просто посреди дня.

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"Трудно сказать, что и куда стреляет, но, кажется, работают все калибры. Не знаю, куда тут спрятаться, что делать, куда оно прилетит. Но ребята начали давать ответ", – рассказал военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.



Боевики обстреляли позиции украинской армии



Боевики обстреляли позиции украинской армии

Пока украинская боевая машина пехоты подавляла огневые точки противника, задача пулеметчика – не дать врагам поднять головы, чтобы те не поняли, откуда по ним стреляют.



Пулеметчик хорошо справился со своей задачей

Однако боевики долго не успокаивались. "Вокруг все разрывается, свистит", – подчеркнул Назаренко.

Украинские армейцы продолжили отвечать на обстрелы и в конце концов дали отпор противнику. Поэтому на том участке луганского фронта воцарилась тишина.

По предварительным данным, была уничтожена часть звукового комплекса, личный состав и несколько огневых точек,

– отметил боец батальона "Донбасс-Украина".

Удачного результата удалось достичь благодаря тому, что украинские военные для корректировки огня применяют беспилотники. Правда, пока волонтерские.