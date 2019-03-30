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      Украинские защитники дали достойный отпор врагу на Луганщине: видео боя

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      Накануне пророссийские боевики из артиллерии и минометов обстреляли позиции украинской армии возле поселка Новозвановка, что на Луганщине. Украинским армейцам пришлось отвечать в рамках минских договоренностей. Журналист 24 канала стал очевидцем боя.

      Боевики начали обстрел позиций батальона "Донбасс-Украина" просто посреди дня.

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      "Трудно сказать, что и куда стреляет, но, кажется, работают все калибры. Не знаю, куда тут спрятаться, что делать, куда оно прилетит. Но ребята начали давать ответ", – рассказал военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

      Війна на Донбасі
      Боевики обстреляли позиции украинской армии


      Боевики обстреляли позиции украинской армии

      Пока украинская боевая машина пехоты подавляла огневые точки противника, задача пулеметчика – не дать врагам поднять головы, чтобы те не поняли, откуда по ним стреляют.

      Війна на Донбасі
      Пулеметчик хорошо справился со своей задачей

      Однако боевики долго не успокаивались. "Вокруг все разрывается, свистит", – подчеркнул Назаренко.

      Украинские армейцы продолжили отвечать на обстрелы и в конце концов дали отпор противнику. Поэтому на том участке луганского фронта воцарилась тишина.

      По предварительным данным, была уничтожена часть звукового комплекса, личный состав и несколько огневых точек,
      – отметил боец батальона "Донбасс-Украина".

      Удачного результата удалось достичь благодаря тому, что украинские военные для корректировки огня применяют беспилотники. Правда, пока волонтерские.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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