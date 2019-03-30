15:48
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
      Вєсті Кремля
      23:34, 29 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Українські захисники дали гідну відсіч ворогу на Луганщині: відео бою

      461 Читать новость на русском

      Напередодні проросійські бойовики з артилерії та мінометів обстріляли позиції української армії біля селища Новозванівка, що на Луганщині. Українським армійцям довелося відповідати в рамках Мінських домовленостей. Журналіст 24 каналу став очевидцем бою.

      Бойовики почали обстріл позицій батальйону "Донбас-Україна" просто посеред дня.

      Читайте також: Окупанти зроблять усе, щоб завадити провести чесні вибори, але ЗСУ тримають оборону, – Полторак

      "Важко сказати, що й куди стріляє, але, здається, працюють всі калібри. Не знаю, куди тут сховатися, що робити, куди воно прилетить. Але хлопці почали давати відповідь", – розповів воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.

      Війна на Донбасі
      Бойовики обстріляли позиції української армії


      Бойовики обстріляли позиції української армії

      Поки українська бойова машина піхоти подавляла вогневі точки противника, завдання кулеметника – не дати ворожим спостережникам підняти голови, щоб ті не зрозуміли, звідки по них стріляють.

      Війна на Донбасі
      Кулеметник добре впорався зі своїм завданням

      Проте бойовики довго не втихомирювалися. "Навкруги все розривається, свистить", – наголосив Назаренко.

      Та українські армійці продовжили відповідати на обстріли й зрештою дали відсіч противнику. Тож на тій ділянці луганського фронту запанувала тиша. 

      За попередніми даними, була знищена частина звукового комплексу, особистий склад та декілька вогневих точок,
      – зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна".

      Вдалого результату вдалось досягнути завдяки тому, що українські військові для коригування вогню застосовують безпілотники. Щоправда, поки що волонтерські. 

      blog_ava
      Головні новини 29 березня: тривожна ситуація на Донбасі, в Україні день тиші перед виборами
      сьогодні
      4452
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      сьогодні , 15:30 Сколько зарабатывает глава налоговой: неожиданные цифры
      Сергій Фурса 69
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 15:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 3256
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні , 13:40 "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      Світлана Попова 4085
      Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      сьогодні , 12:53 Кого підтримували українці на попередніх виборах: інфографіка по регіонах
      3225
      Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      сьогодні , 12:00 Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      Блог Медіа 74
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук