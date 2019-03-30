Українські захисники дали гідну відсіч ворогу на Луганщині: відео бою

Напередодні проросійські бойовики з артилерії та мінометів обстріляли позиції української армії біля селища Новозванівка, що на Луганщині. Українським армійцям довелося відповідати в рамках Мінських домовленостей. Журналіст 24 каналу став очевидцем бою.

Бойовики почали обстріл позицій батальйону "Донбас-Україна" просто посеред дня.

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"Важко сказати, що й куди стріляє, але, здається, працюють всі калібри. Не знаю, куди тут сховатися, що робити, куди воно прилетить. Але хлопці почали давати відповідь", – розповів воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.



Бойовики обстріляли позиції української армії



Бойовики обстріляли позиції української армії

Поки українська бойова машина піхоти подавляла вогневі точки противника, завдання кулеметника – не дати ворожим спостережникам підняти голови, щоб ті не зрозуміли, звідки по них стріляють.



Кулеметник добре впорався зі своїм завданням

Проте бойовики довго не втихомирювалися. "Навкруги все розривається, свистить", – наголосив Назаренко.

Та українські армійці продовжили відповідати на обстріли й зрештою дали відсіч противнику. Тож на тій ділянці луганського фронту запанувала тиша.

За попередніми даними, була знищена частина звукового комплексу, особистий склад та декілька вогневих точок,

– зазначив боєць батальйону "Донбас-Україна".

Вдалого результату вдалось досягнути завдяки тому, що українські військові для коригування вогню застосовують безпілотники. Щоправда, поки що волонтерські.