Остров важен и географически, и политически, и экономически. Об этом 24 каналу сообщил эксперт Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев.

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По его словам, остров Тайвань важен для Соединенных Штатов сразу по нескольким частям. В частности, из-за производств, расположенных на Тайване.

Кроме того, США достаточно серьезно вложились имиджево и политически в сохранение независимости Тайваня. Потеря Тайваня – это очень мощный удар по имиджу и статусу США в мире,

– отметил Краев.

Он добавил, что говорится также о его географическом положении. Остров Тайвань – это самое удобное место для военных баз для возможной атаки на южнокитайские порты.

Для США Тайвань – это важно и географически, и политически, и экономически. Поэтому в случае наступления Китая на Тайвань Соединенные Штаты однозначно будут его защищать, уверен эксперт.

Как война за Тайвань могла повлиять на Украину

По мнению Краева, война за Тайвань означала бы уменьшение снабжения оружием Украины от США. Вооружение ведь пришлось делить и с Тайванем.

С другой стороны, официальный Вашингтон смотрит на эти войны "широкой картинкой". Эксперт объяснил, что война России против Украины стала для американцев противостоянием Вашингтона и Пекина. То есть фактически продолжением Холодной войны.

По его словам, вероятная борьба за Тайвань и война в Украине не воспринималась бы Соединенными Штатами как два отдельных конфликта, а как "два фронта".

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