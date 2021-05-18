К счастью, неравнодушные жители Винницы все же позвонили в полицию и сообщили о водителе в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Пьяный водитель за рулем в Виннице

Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут,

– говорится в сообщении.

На ролике заметно босоного мужчину, который валяется на асфальте. После нескольких попыток встать на ноги он наконец дополз до машины и пытался закрыть дверь.

Мужчина просил не вызывать полицию

Кроме того, мужчина очень просил очевидцев, чтобы они не вызвали полицию.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. В результате правоохранители составили на 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat протокол по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Виннице заметили пьяного водителя: смотрите видео

Обратите внимание! На днях в Одессе местные жители заметили молодую женщину, которая гуляла с младенцем. Она не могла устоять на ногах, зато постоянно покачивалась и опиралась на коляску.