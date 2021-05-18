На щастя, небайдужі жителі Вінниці все ж зателефонували у поліцію та повідомили про водія у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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П'яний водій за кермом у Вінниці

Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут,

– йдеться у повідомленні.

На ролику помітно босого чоловіка, який валяється на асфальті. Після кількох спроб зіп'ястися на ноги він врешті доповз до автівки та пробував зачинити двері.

Чоловік просив не викликати поліцію

Крім того, чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію.

Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився. У результаті правоохоронці склали на 38-річного водія автомобіля Volkswagen Passat протокол за статтею про кермування транспортним засобом у стані сп'яніння.

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