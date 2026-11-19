Украинские военные поздравили португальский мост Васко да Гама с званием самого длинного в Европе. Такой ироничный намек может свидетельствовать об очередном поражении незаконно построенного россиянами Крымского моста.

Об этом 19 ноября сообщил Генштаб ВСУ. Adv популярные видео Смена лидера среди европейских мостов связана с ночными событиями на оккупированном полуострове. До сих пор именно 19-километровое незаконное российское сооружение через Керченский пролив считалось самым длинным мостом континента. Дополняем новость...

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