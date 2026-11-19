Про це 19 листопада написав Генштаб ЗСУ.

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Першість лісабонського моста

Зміна лідера серед європейських мостів пов'язана з нічними подіями на окупованому півострові. Досі саме 19-кілометрова російська незаконна споруда через Керченську протоку вважалася найдовшим мостом континенту.

Водночас факт чергової атаки змушені були визнати й у Москві. За даними мінтрансу Росії, через нічний наліт безпілотників окупанти повністю зупинили залізничний рух переправою.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Сили оборони України успішно уразили Кримський міст комбінованим ударом ракет і безпілотників. Тоді суттєвих пошкоджень зазнали як автомобільна, так і залізнична колії.

Завдяки серії скоординованих ударів 16 та 17 листопада арка мосту змістилась, а один з автомобільних прольотів обвалився у воду.

Вибухи у Керчі пролунали знову 19 листопада. У мережі стверджували, що під прицілом вже втретє за тиждень був Кримський міст.