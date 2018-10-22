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      Потеряли население: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта

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      Трудовая миграция
      Трудовая миграция / marker.ua

      С 20 марта 2018 года из Украины выехало более 619 тыс. человек. Большая часть из них – трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

      Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. HR-эксперт Александр Белоус объясняет: такое количество мигрантов сопоставимо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к обострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

      Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс рабочие кадры. Такими темпами просто некому будет развивать страну,
      – считает Белоус.

      Отметим, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.

      Ранее сообщалось, что в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Рынок труда Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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