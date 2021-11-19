В частности, мужчине приказали прочесть трилогию Льва Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". А также – прочитать и стихотворение Ивана Франко "Строфы".
Также интересно Укусил оппонентку во время ссоры: суд конфисковал у львовянки собаку
Литературное наказание: суд приказал вору читать Франко и Толстого
Судья Малиновского суда Одессы Александр Гарский признал 26-летнего мужчину виновным в воровстве. Суд согласился с прокуратурой, что 21 июля 2021 года обвиняемый проник в квартиру знакомого и похитил мобильный телефон и 50 гривен. Размер причиненного ущерба оценили 903,33 гривны. Сам подсудимый полностью признал вину.
Сложнее был вопрос о том, какое наказание ему назначить. Гарский ознакомился с биографией подсудимого (нигде не учился, жил на улице, попал в приют, однако у него есть жена, трехлетний сын и ребенок жены от первого брака), и заметил, что тот читает по слогам.
- И именно поэтому судья приказал мужчине прочесть трилогию повестей Льва Толстого "Детство", "Отрочество", "Юность", и еще стихотворение Ивана Франко "Строфы".
- По мнению судьи, выполнение этих обязательств даст подсудимому "возможность понять других людей", и постигнуть, "как оставаться высоконравственным человеком".
Конечно, это не все наказание. Вора приговорили к 3 годам лишения свободы, но освободили от отбывания заключения с испытательным сроком в 1 год.
Также рекомендуем ознакомиться с другими важными решениями суда, о которых стало известно 18 ноября:
- Мужчине, который 11 ноября жестко сбил 2 детей в Харькове, увеличили размер залога до более 3 миллионов гривен.
- Суд избрал меру пресечения нардепу Гео Леросу за непристойный жест, который он во время заседания парламента показал президенту.
- Львовскому провокатору и антивакцинатору Остапу Стахиву избрали меру пресечения – содержание под стражей и залог в миллион.