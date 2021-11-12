О "заминировании" стало известно 7 ноября. Мужчина оставил сообщение на официальной странице ТЭС.
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На место сразу же прибыли специалисты-взрывотехники. Они тщательно обследовали помещение и прилегающую к нему территорию, но ни одного взрывного и опасного для жизни устройства, к счастью, не нашли.
Мужчину в 2015 году уже привлекали к ответственности. Более того, тоже за псеводминирование.
Стал "минером", потому что возмутился
В этот же раз мужчина хотел попасть на экскурсию, находясь вместе с родственником, который предоставляет услуги грузовых перевозок, на ТЭС. Однако его не впустили.
Свои действия мужчина объяснил тем, что стоял больше 3 часов на улице и сильно замерз. Он возмутился, а через неделю решил "отомстить".
Что грозит мужчине
Жилье фигуранта обыскивают правоохранители. В полиции уже открыли по данному факту уголовное производство.
Правонарушение разоблачили сотрудники киберполиции в Ивано-Франковской области. Им помогали следователи районного управления полиции.
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