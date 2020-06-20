Потоп в Москве: сильный ливень с градом затопил улицы и станции метро – видео
В Москве 20 июня бушевал мощный ураган с мощным ливнем и градом. Шквальный ветер достигал 20 метров в секунду.
В столице России из-за непогоды объявили "оранжевый" уровень опасности. Об этом сообщает "Росгидрометцентр".
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Что известно о затоплении улиц в Москве
- Несколько улиц сильно затопило. Часть города стоит в километровых пробках.
- Очевидцы говорят, что некоторые машины находятся наполовину под водой, а часть подземных переходов к станциям метро затопило.
- Водители пытаются проехать "вброд". Те, кому меньше повезло, ждут, когда уровень воды спадет.
- Кроме того, в Москве зафиксировали выпадение града размером с грецкий орех.
Смотрите видео потопа в Москве:
Еще одно видео затопленной Москвы: