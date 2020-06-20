Потоп у Москві: сильна злива з градом затопила вулиці та станції метро – відео, фото
У Москві 20 червня вирував потужний буревій з сильною зливою та градом. Шквальний вітер сягав 20 метрів на секунду.
У столиці Росії через негоду оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Про це повідомляє "Росгідрометцентр".
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Що відомо про затоплення вулиць у Москві
- Кілька вулиць сильно затопило. Частина міста стоїть в кілометрових пробках.
- Очевидці кажуть, що деякі автівки перебувають наполовину під водою, а частину підземних переходів до станцій метро затопило.
- Водії намагаються проїхати "вбрід". Ті, кому менше пощастило, чекають, коли рівень води спаде.
- Окрім того, в Москві зафіксували випадання великого граду розміром з грецький горіх.
Дивіться відео потопу в Москві:
Ще одне відео затопленої Москви: