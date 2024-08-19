19 августа во Владивостоке начался сильный ураган с дождем. По данным местных властей, к вечеру в городе выпало 66 миллиметров осадков. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Многие улицы в городе полностью ушли под воду. Также затопило многоэтажные дома и жилые центры.

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Непогода бушует во Владивостоке

Кроме того, часть Владивостока теперь – без электричества. На одной из ЛЭП произошел взрыв. Из-за аварии без электроснабжения не менее 117 многоквартирных домов.

Момент взрыва на ЛЭП: смотрите видео

Люди купаются в центре города: смотрите видео

В результате мощного ливня начали тонуть машины, затем в водопады превратились лестницы многоэтажек.

Трамвайные пути полностью исчезли под водой. Люди вынуждены переходить дороги вброд.

Россияне переходят через "реку-улицу": смотрите видео

На остановках горожане стоят на скамейках.

Улицы Владивостока превратились в горные водопады: смотрите видео

Напомним, что недавно почти все Приморье было без света из-за того, что энергетики решили провести тренировку.