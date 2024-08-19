19 серпня у Владивостоці розпочався сильний ураган із дощем. За даними місцевої влади, надвечір у місті випало 66 міліметрів опадів. У Примор'ї оголошено штормове попередження. Багато вулиць у місті повністю пішли під воду. Також затопило багатоповерхові будинки та житлові центри.

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Негода вирує у Владивостоці

Крім того, частина Владивостока тепер – без електрики. На одній з ЛЕП стався вибух. Через аварію без електропостачання не менше 117 багатоквартирних будинків.

Момент вибуху на ЛЕП: дивіться відео

Люди купаються у центрі міста: дивіться відео

Внаслідок потужної зливи почали тонути машини, потім на водоспади перетворилися сходи багатоповерхівок.

Трамвайні колії цілком зникли під водою. Люди змушені переходити дороги вбрід.

Росіяни переходять через "ріку-вулицю": дивіться відео

На зупинках городяни стоять на лавках.

Вулиці Владивостока перетворилися на гірські водоспади: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно майже усе Примор'я було без світла через те, що енергетики вирішили провести тренування.