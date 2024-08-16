Спочатку регіональне міненерго повідомляло про тренування, а потім визнало, що трапилася надзвичайна ситуація.

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Що сталося у Примор'ї

У Примор' ї зараз вже вечір. Так, наприклад, у Владивостоці близько 20:00. Це якраз час, коли росіяни повертаються з роботи додому.

Місцеві жителі скаржилися у мережі на раптове зникнення електроенергії.

Електрички зупинилися, не працюють світлофори, немає зв'язку. Багато жителів Приморського краю застрягли у ліфтах. У значної кількості росіян згоріла побутова техніка – тостери, чайники, пральні машини та холодильники.

Зазначається, що масове вимкнення світла сталося після того, як у регіональному міненерго доповіли про проведення планового тренування з відпрацювання нештатної ситуації, пов'язаної з аварійним відключенням високовольтної лінії електропередачі. Чиновники тренували роботу оперштабу щодо налагодження взаємодії для швидкого відновлення електропостачання споживачів, а вже за кілька годин у регіоні трапилася справжня аварія.

Телеграм-канали повідомляють, що збій стався на лінії Приморської ДРЕС – Хехцір-2.

Станом на зараз влада заявила, що світло почало поступово повертатися до міст Приморського краю.

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