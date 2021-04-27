У Украины нет потребности эвакуировать дипломатов из России. Сейчас там работает 37 сотрудников во всех украинских дипломатических учреждениях.

В 2013 году в украинском посольстве в Москве работали примерно 60 человек. Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Александр Баньков.

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По его словам, после начала вооруженной агрессии в России количество дипломатов сократилось почти вдвое.

Баньков: Безопасность работников была под угрозой

Он привел примеры из новейшей истории украинской дипломатии. В частности упомянул меры в отношении украинских дипломатических учреждений во время развития конфликта в Сирии. Тогда посольство эвакуировали и перебросили его функции на посольства в соседних государствах.

Посольство, которое работало в Ливии, эвакуировали в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой,

– отметил Баньков.

Госсекретарь подчеркнул, что пока необходимости принимать такие меры в России нет. Он добавил, что на территории государства сократили персонал.

Кстати! В Украине сейчас работает 69 российских дипломатов.

В начале вооруженного конфликта в МИД рекомендовали вывезти их семьи – это и сделали. Баньков сказал, что есть определенные ограничения для мест проживания.

Также он отметил, что безопасностью дипломатов в России занимаются сотрудники представительства. Именно они анализируют ситуацию и устанавливают соответствующие правила поведения.