В України немає потреби евакуювати дипломатів з Росії. Наразі там працює 37 співробітників в усіх українських дипломатичних установах.

У 2013 році в українському посольстві в Москві працювали приблизно 60 людей. Про це повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков.

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За його словами, після початку збройної агресії в Росії кількість дипломатів скоротилася майже вдвічі.

Баньков: Безпека працівників була під загрозою

Він навів приклади з новітньої історії української дипломатії. Зокрема згадав заходи щодо українських дипломатичних установ під час розвитку конфлікту в Сирії. Тоді посольство евакуювали і перекинули його функції на посольства в сусідніх державах.

Посольство, яке працювало у Лівії, евакуювали в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою,

– зазначив Баньков.

Держсекретар наголосив, що наразі потреба вживати таких заходів в Росії немає. Він додав, що на території держави скоротили персонал.

До речі! В Україні наразі працює 69 російських дипломатів.

На початку збройного конфлікту в МЗС рекомендували вивезти їхні родини – це і зробили. Баньков сказав, що є певні обмеження для місць проживання.

Також він відзначив, що безпекою дипломатів в Росії опікуються співробітники представництва. Саме вони аналізують ситуацію і встановлюють відповідні правила поведінки.