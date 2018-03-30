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Потрясающая находка: дети обнаружили череп доисторического существа

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Доисторическое существо мастодонт
Доисторическое существо мастодонт / tabloid.informator.news

В США трое мальчиков во время прогулки нашли челюсть мастодонта, который вымер 10 тысяч лет назад.

Об этом сообщил ресурс "Tech Times".

12-летний Кейд Селлерс, его 10-летний брат Шон и их 8-летний двоюродный брат Майкл Махалитк гуляли на семейном участке в провинции Бовина на побережье реки Миссисипи во время весенних каникул. Они приняли находку за бревно, но потом обнаружили, что у нее есть зубы. Дети попытались поднять кость, но не смогли.

Знахідка хлопчиків
Находка мальчиков

Отец детей отвез челюсть в музей естествознания штата Миссисипи. Палеонтолог Джордж Филлипс изучил ее и заявил, что это нижний левый фрагмент челюсти зрелого мастодонта. Ученый добавил, что эту часть тела древнего млекопитающего находят крайне редко.

Кто такие мастодонты? Это доисторические хоботные млекопитающие, которые жили на территории практически всего земного шара. Они отличаются от мамонтов и слонов строением челюсти.

Теги: Новости США
Источник: 24 Канал
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