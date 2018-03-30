Приголомшлива знахідка: діти виявили череп доісторичної істоти

У США троє хлопчиків під час прогулянки знайшли щелепу мастодонта, який вимер 10 тисяч років тому.

Про це повідомило "Tech Times".

12-річний Кейд Селлерс, його 10-річний брат Шон та їх 8-річний двоюрідний брат Майкл Махалітк гуляли по сімейній ділянці в провінції Вовина на узбережжі річки Міссісіпі під час весняних канікул. Вони прийняли знахідку за колоду, але потім виявили, що у неї є зуби. Діти спробували підняти кістку, але не змогли.



Знахідка хлопчиків

Батько дітей відвіз щелепу в музей природознавства штату Міссісіпі. Палеонтолог Джордж Філліпс вивчив її і заявив, що це нижній лівий фрагмент щелепи зрілого мастодонта. Вчений додав, що цю частину тіла стародавнього ссавця знаходять вкрай рідко.

Хто такі мастодонти? – це доісторичні хоботні ссавці, які жили на території практично всієї земної кулі. Вони відрізняються від мамонтів і слонів будовою щелепи.