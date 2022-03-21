Путин сменил охранников, поваров, секретарей и прислугу. Боится, что его отравят.
К теме Отравление, болезнь, несчастный случай: российская элита рассматривает возможность отстранения Путина
Путина хотят ликвидировать
В политической и бизнес-элите России формируется группа, которая готова отстранить Путина от власти. Санкции Запада ведут к краху России, поэтому верхушка оккупантов пытается избежать рокового конца.
Рассматривают различные варианты его отстранения: отравление, внезапная болезнь, несчастный случай и тому подобное.
Кстати – Путин был счастливым, когда ввели санкции против Абрамовича и других олигархов: