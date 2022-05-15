В частности, в этом договоре говорится, что Россия и НАТО не будут рассматривать друг друга как противники, а наоборот – вместе будут работать над миром в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности.

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Также говорится, что Россия и НАТО должны уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств, а также уважать их право выбора путей обеспечения собственной безопасности.

Соглашение, которое можно полностью прочитать по ссылке, заключали для укрепления доверия между Россией и НАТО и для предотвращения любого потенциально угрожающего наращивания в согласованных районах Европы, включая Центральную и Восточную Европу.

Фактически Россия самостоятельно прервала соглашение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что поведение России равнозначно одностороннему отказу от соглашения 1997 года с НАТО.

Российское правительство ясно дало понять, что Основополагающий акт Россия – НАТО для него больше ничего не стоит. Поэтому теперь мы должны признать, что этот базовый акт был прекращен в одностороннем порядке Россией, а не НАТО,

– заявила она.

Следует отметить, что практическое сотрудничество с Россией НАТО приостановило еще в 2014 году после оккупации Крыма.

Расширение НАТО: последние новости

Из-за полномасштабной войны России против Украины Швеция и Финляндия почти одновременно сообщили о намерении вступить в НАТО. В Альянсе отреагировали незамедлительно и заявили, что в их случае процесс вступления будет "быстрым".

Финляндию и ее решение поддержали глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и Президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем спикер Путина Дмитрий Песков начал традиционные заявления о том, что вступление Финляндии в НАТО угрожает России. Из-за угроз президент Финляндии даже созвонился с Путиным и заявил о планах вступления в НАТО.

Несмотря на это, страны не собираются менять мнение. 15 мая Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на членство в Североатлантическом Альянсе.

В настоящее время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, хотя ранее выступала против.

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