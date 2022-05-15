В этих переговорах кремлевский диктатор Владимир Путин теоретически может попросить их "помочь" российским войскам в войне против Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Вместе с тем, как он заметил, на практике это реализовать почти невозможно. Дело в том, что реакция ОДКБ на полномасштабную войну против Украины слишком сдержанна.

В целом, нет какой-либо поддержки России,

– подчеркнул эксперт.

Позиции стран ОДКБ

Разве что Беларусь предоставила свои территории для поддержки агрессии против Украины и разместила у себя российских военных и технику. На большее они не способны. Но, например, Армения тоже не хочет, чтобы за ней репутационно закрепилось их участие в боевых действиях.

"Мы видим и позицию Казахстана. Сейчас есть информация о том, что страну могут использовать для обхода санкций. Однако у США есть мощности, чтобы выяснить, действительно ли так случится", – добавил Мусиенко.

Чем может обернуться подыгрывание Путину

Поэтому эта встреча – будет ответом НАТО, чтобы продемонстрировать иллюзию мощностей и силы, добавил эксперт. Но Путину не удастся заставить их присоединиться к войне против Украины, поскольку многие поняли, что активное "подыгрывание Москве" может дорого стоить для этих государств.

Страны ОДКБ не хотят иметь ничего общего с Россией: мнения экспертов

Россия не может одержать победу в войне с Украиной. Поэтому она просит страны ОДКБ помочь, в том числе военно. Однако белорусский журналист Валерий Калиновский считает, что эти государства уже запуганы и не хотят иметь ничего общего с Россией.

Справка. Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.



Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.