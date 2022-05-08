Если даже они отвернутся от России, то у страны будут большие проблемы. Такое мнение 24 каналу высказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски".

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Сейчас звездное время для тех, кто хочет свести счеты с Путиным – Фараджаллах

Как отметил журналист, сегодня у Украины действительно уже сформированы серьезные союзники цивилизованного мира, когда украинцы смогли убедить всех, что воюют за всю Европу, а не только за себя.

Сначала это мало кто понимал, но теперь все верят. Именно поэтому теперь нужно ослабить Россию, чтобы ее окружить, а это могут даже сделать государства ОДКБ.

Россия формировала Организацию договора о коллективной безопасности, в которую входят страны, смотрящие на Москву как действительно 2 полюс мира. Если она их потеряет, у нее действительно будут большие проблемы,

– предположил Фараджаллах.

Он объяснил, что тогда у государства-агрессора не хватит войск, чтобы отправить, например, в Таджикистан, как это уже не раз делали.

Именно поэтому Россия на Дальнем Востоке или на Востоке Азии пока в неудобном состоянии, поскольку ей придется выбирать – спасти ли Таджикистан, который действительно может быть большой угрозой, или Таджикистан действительно серьезно изменит ориентир в других направлениях. Мохаммад Фараджаллах Главный редактор портала "Украина по-арабски"

По мнению журналиста, следует смотреть в геополитику и анализировать ее уже сегодня, ведь главе Кремля становится больно. Война обходится ему в 900 миллионов долларов в сутки.

"У него уже заканчиваются резервы. Войск не хватает. Это звездное время для людей, которые хотели свести счеты с Путиным", – подчеркнул Фараджаллах.

Справка. Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его еще в 1992 году.

Он отметил, что сейчас формируется новый мировой порядок, в котором цивилизованный мир понимает, что России нет места или же такое государство будет просто существовать как несущественный игрок.

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