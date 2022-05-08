Якщо навіть вони відвернуться від Росії, то країна матиме великі проблеми. Таку думку 24 каналу висловив Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

До теми Країни ОДКБ залякані, не хочуть мати нічого спільного з Росією, – Калиновський

Зараз зірковий час для тих, хто хоче звести рахунки з Путіним, – Фараджаллах

Як відзначив журналіст, сьогодні в України дійсно вже сформовані серйозні союзники цивілізованого світу, коли українці змогли переконати всіх, що воюють за всю Європу, а не лише за себе.

Мовляв, спершу це мало хто розумів, але тепер вірять усі. Саме тому тепер треба ослабити Росію тим, щоб її оточити, а це можуть навіть зробити держави ОДКБ.

Росія формувала Організацію договору про колективну безпеку, у яку входять країни, які дивляться на Москву як дійсно 2 полюс світу. Якщо вона їх втратить, у неї дійсно будуть великі проблеми,

– припустив Фараджаллах.

Він пояснив, що тоді у держави-агресорки не вистачить військ, щоб відправити, наприклад, у Таджикистан, як це вже неодноразово робили.

Саме тому Росія на Далекому Сході або на Сході Азії поки в незручному стані, оскільки їй доведеться вибирати – або врятувати Таджикистан, який дійсно може бути великою загрозою, або Таджикистан дійсно серйозно змінить орієнтир в інших напрямках. Мохаммад Фараджаллах Головний редактор порталу "Україна по-арабськи"

На думку журналіста, варто дивитись у геополітику та аналізувати її вже сьогодні, адже главі Кремля вже стає боляче. Війна обходиться йому 900 мільйон доларів на добу.

"У нього вже закінчуються резерви. Військ не вистачає. Це зірковий час для людей, які хотіли звести рахунки з Путіним", – наголосив Фараджаллах.

Довідка. Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її ще у 1992 році.

Він зазначив, що зараз формується новий світовий порядок, у якому цивілізований світ розуміє, що Росії немає місця або ж така держава просто існуватиме як несерйозний гравець.

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Залучення країн ОДКБ у війні Росії проти України: коротко