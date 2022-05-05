Об этом рассказал 24 каналу белорусский журналист Валерий Калиновский.

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По его мнению, достаточно нереально для Путина организовать ОДКБ в некую агрессивную войну против одного из соседей России и бывшего СССР. "Ведь в таком случае они тоже будут под угрозой, если не подчинятся", – добавил журналист.

Справка! Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.

Эти страны ОДКБ сейчас запуганы, они не хотят ничего общего с Россией, не только Казахстан. Лукашенко бы тоже не хотел, если бы Путин в 2020 году "не взял его на короткое поводок",

– говорит Калиновский.

Он добавил, что опасность вмешательства Беларуси сохраняется, если Лукашенко подвергнется давлению Путина. Но он пытается избегать своего участия в конфликте.

Калиновский о возможном участии стран ОДКБ в войне и позиции Беларуси:

Может ли Беларусь присоединиться к войне в Украине

Белорусский журналист Франак Вячорка уверяет, что их общество выступает против российской агрессии в Украине. Там есть сильная оппозиция действиям Лукашенко. Он потерял поклонников даже среди своих чиновников.

в Украине. Там есть сильная оппозиция действиям Лукашенко. Он потерял поклонников даже среди своих чиновников. Однако даже несмотря на это, привлечение белорусских войск и, возможно, некоторых частей, возможно. "Мне кажется, что если у Путина будет такое желание, то он даже не будет спрашивать Лукашенко", – добавил Вячорка.

На днях в белорусских вооруженных силах началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Может ли Казахстан вмешаться в войну

В настоящее время власти Казахстана ограничиваются призывами к миру и диалогу и не поддерживают ни одну сторону конфликта. Но СМИ периодически выражают обеспокоенность, что Путин может использовать Казахстан в войне против Украины.

Согласно уставу ОДКБ, войска можно использовать только для защиты той страны, которая входит в организацию. Поскольку Украина не является членом организации, оснований для введения войск на ее территорию нет.

Но угроза того, что Казахстан может стать на сторону агрессора, все же остается. Теоретически, если Путин предоставит статус ОДКБ террористическим псевдореспубликам Донбасса (ЛНР и ДНР), он сможет ввести войска из стран-союзников.

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