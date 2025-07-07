Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пункт 54 Постановления № 560.

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Как происходит проверка документов и вручение повесток в ТЦК

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который проводит проверку, обязан представиться – назвать фамилию, имя и отчество (при наличии), должность, а также показать служебное удостоверение.

Кроме того, он должен предъявить паспорт гражданина Украины, военный билет или удостоверение офицера. Полицейские и пограничники также должны представиться в соответствии со своими внутренними приказами.

Что именно проверяют в документах

Во время проверки сверяют персональные данные, военно-учетные документы с информацией в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого представители ТЦК, полиции или Госпогранслужбы могут использовать технические средства с доступом к реестру.

Если обнаружат нарушения правил воинского учета, старший группы оповещения может вручить повестку и предложить лицу явиться в районный (городской) ТЦК для уточнения данных, прохождения медосмотра и постановки на учет.

Можно ли отказаться от повестки?

Отказ от получения повестки фиксируется актом, который составляется не менее чем двумя членами группы оповещения и объявляется лицу.

Такой акт передают руководителю ТЦК для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Если военнообязанный отказывается идти в ТЦК, полицейский имеет право провести административное задержание и доставить его на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Итак, игнорировать повестку не стоит, ведь это может привести к штрафам или административному задержанию. Военнообязанные должны знать свои права, но и выполнять законные требования.