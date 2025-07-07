Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пункт 54 Постанови № 560.

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Як відбувається перевірка документів і вручення повісток у ТЦК

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який проводить перевірку, зобов’язаний представитися – назвати прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також показати службове посвідчення.

Крім того, він має пред’явити паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення офіцера. Поліцейські та прикордонники також мають відрекомендуватись відповідно до своїх внутрішніх наказів.

Що саме перевіряють у документах

Під час перевірки звіряють персональні дані, військово-облікові документи з інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Для цього представники ТЦК, поліції або Держприкордонслужби можуть використовувати технічні засоби з доступом до реєстру.

Якщо виявлять порушення правил військового обліку, старший групи оповіщення може вручити повістку і запропонувати особі з’явитись до районного (міського) ТЦК для уточнення даних, проходження медогляду та взяття на облік.

Чи можна відмовитися від повістки?

Відмова від отримання повістки фіксується актом, який складається не менш як двома членами групи оповіщення і оголошується особі.

Такий акт передають керівнику ТЦК для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється йти до ТЦК, поліцейський має право провести адміністративне затримання та доставити його на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Отже, ігнорувати повістку не варто, адже це може призвести до штрафів або адміністративного затримання. Військовозобов’язані повинні знати свої права, але й виконувати законні вимоги.