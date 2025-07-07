Зауважимо, що незабаром Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.
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Хто може вручати повістки
Повістка є офіційним викликом громадян до районних ТЦК та СП чи їх відділів. Вона може бути відправлена засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням або вручена представником групи оповіщення чи відповідальною особою за здійснення оповіщення, а також безпосередньо в ТЦК та СП.
Уповноважені вручати повістки можуть робити це самостійно, або у складі груп оповіщення.
Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово у будь-якому місцях.
За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:
- через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки представниками цих дільниць;
- представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
- представниками ТЦК та СП особисто або засобами зв'язку;
- групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків – керівник установи (організації) або фізична особа – підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.