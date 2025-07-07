Зауважимо, що незабаром Рада планує продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.

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Хто може вручати повістки

Повістка є офіційним викликом громадян до районних ТЦК та СП чи їх відділів. Вона може бути відправлена засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням або вручена представником групи оповіщення чи відповідальною особою за здійснення оповіщення, а також безпосередньо в ТЦК та СП.

Уповноважені вручати повістки можуть робити це самостійно, або у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов'язаним здійснюється цілодобово у будь-якому місцях.

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені: