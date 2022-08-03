Работодатель является первичным звеном, которое собирает информацию и передает ее в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В тему ВСУ могут мобилизовать еще 500 000 человек, если потребуется, сейчас проблем нет, – ОК "Юг"

Что происходит, если на предприятие пришла повестка

После поступления повестки на предприятие работодатель должен:

издать приказ о сообщениях призывников и военнообязанных о том, что их вызвали в Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП);

довести приказ к сведению призывников в части относительно обеспечения их прибытия по вызову в ТЦК и СП;

в трехдневный срок отправить копию приказа в ТЦК и СП;

обязательно проконтролировать результаты оповещения и прибытия призывников и военнообязанных ТЦК и СП.

Адвокат Кирилл Казак рассказал, что руководитель предприятия обязан проконтролировать прибытие военнообязанного в ТЦК и СП. Если человек не пришел в военкомат, работодатель сам должен сообщить, что его работник не явился в назначенное время.

Что делать, если работник отказывается подписывать приказ

Если работник отказывается подписывать приказ о необходимости явки в военкомат, работодатель должен составить акт об отказе от подписи комиссионного приказа в присутствии трех человек и отправить его в ТЦК и СП, ведь в этом случае эта задача является ответственностью работодателя.

Сохраняется ли рабочее место и зарплата после мобилизации

Ранее мобилизованным сотрудникам гарантировали сохранение места работы и среднего заработка, но после подписания Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений" работодатели или компании больше не обязаны выплачивать зарплаты работникам, которых мобилизовали или призвали в армию. Однако место работы за такими работниками остается.

К теме – оккупанты перебрасывают на Запорожье кадыровцев: смотрите видео