Что делать в таком случае – рассказала юристка Надежда Грищенко. По ее словам, есть определенные правила вручения и получения повесток.

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Что делать, если пришла повестка мужчине, который за границей

Юристка отметила, что повестка вручается лично военнообязанному, которого вызывают в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто кроме него получить повестку не сможет.

После получения повестки мужчина должен ознакомиться с ней и поставить подпись, которая и подтверждает, что человек получил повестку и должен прийти в военкомат.

При получении повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке и заполняет дату, когда он получил такую повестку,

– отметила экспертка.

Обратите внимание! Если военнообязанный находится за границей, повестку он не получит. К тому же в зарубежных дипломатических учреждениях не вручают повестки.

Кстати, если повестку выдали кому-то из родственников военнообязанного мужчины, они должны сообщить, что он находится за границей и вернуться не сможет.

В каких случаях можно отказаться от повестки

Если неверно указаны данные личности;

Если повестку вручает не уполномоченное лицо;

Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.

Что грозит за отказ от повестки

Если в повестке есть ошибка, то нужно составить акт об отказе от получения. Это происходит в присутствии свидетелей. После составления акта об отказе он рассматривается в центре комплектования.

Тогда могут взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен за нарушение правил. Однако наложение штрафа можно возразить через суд, где комплектование будет доказывать, что вы нарушили правила учета.