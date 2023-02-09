Что делать в таком случае – рассказала юристка Надежда Грищенко. По ее словам, есть определенные правила вручения и получения повесток.
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Что делать, если пришла повестка мужчине, который за границей
Юристка отметила, что повестка вручается лично военнообязанному, которого вызывают в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто кроме него получить повестку не сможет.
После получения повестки мужчина должен ознакомиться с ней и поставить подпись, которая и подтверждает, что человек получил повестку и должен прийти в военкомат.
При получении повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке и заполняет дату, когда он получил такую повестку,
– отметила экспертка.
Кстати, если повестку выдали кому-то из родственников военнообязанного мужчины, они должны сообщить, что он находится за границей и вернуться не сможет.
В каких случаях можно отказаться от повестки
- Если неверно указаны данные личности;
- Если повестку вручает не уполномоченное лицо;
- Если в повестке нет подписи военного комиссара или печати военкомата.
Что грозит за отказ от повестки
Если в повестке есть ошибка, то нужно составить акт об отказе от получения. Это происходит в присутствии свидетелей. После составления акта об отказе он рассматривается в центре комплектования.
Тогда могут взыскать штраф от 850 до 1 700 гривен за нарушение правил. Однако наложение штрафа можно возразить через суд, где комплектование будет доказывать, что вы нарушили правила учета.