Так, администратор канала разглашал информацию о местах работы военкомов. Его признали виновным по статье о препятствовании законной работе Вооруженных Сил.

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Администратор телеграм-канала о повестках получил 5 лет тюрьмы

Как говорится в Едином реестре судебных решений, администратор канала сообщал в сети, где находятся представители военкоматов. В то же время он использовал фразы "по возможности, не заезжайте", "будьте осторожны" и другие, дискредитировавшие работу ТЦК.

Поэтому суд учитывал жалобы райвоенкоматов Киева о том, что эти сообщения приводят к тому, что мужчины избегают таких мест и приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана в столице, срыву мобилизационных мероприятий и подрыву авторитета Вооруженных Сил.

К тому же суд признал, что действия администратора канала ведут к напряжению в обществе, формируют негативное отношение к представителям военкоматов и формируют устойчивую позицию для отказа от мобилизации.

Во Львовской области вынесли приговор мужчине, который проигнорировал повестку

Напомним, что в Бродах суд признал виновным мужчину, уклонявшегося от призыва в армию. Так, уклонист получил повестку, но не пришел в военкомат.

Поэтому суд признал виновным мужчину и ему назначили наказание в виде 3 лет тюрьмы. Однако позже суд освободил жителя Бродов от полного заключения с двухлетним испытательным сроком.

Отметим, что за игнорирование повестки в период военного положения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Если мужчине вручена "боевая" повестка и он не явился к месту сбора, это может привести к лишению свободы сроком от 3 до 5 лет.