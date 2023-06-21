Какие есть виды повесток и как они должны быть заполнены – рассказала глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Мария Левко. По ее словам, есть четыре вида повесток.
Обратите внимание В каком случае студент может получить повестку и что после этого следует сделать
Виды повесток в Украине
- Повестки для уточнения данных – вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии военнообязанных, месте работы и других деталях.
- Повестки на прохождение ВВК обязывают пройти медицинское обследование.
- Повестки на призыв на срочную военную службу – призыв на срочную военную службу.
- Мобилизационное распоряжение – получает военнообязанный после прохождения комиссии, если его признали пригодным для прохождения службы.
Как правильно должны быть заполнены повестки
В повестке должна быть такая информация:
- фамилия, имя и отчество,
- год рождения; адрес жительства военнообязанного,
- вид повестки,
- дата, время и адрес, куда необходимо явиться,
- уточнение необходимых документов,
- название органа,
- печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника ТЦК.
Законны ли в Украине электронные повестки, которые планируют отправлять в Дие
Напомним, адвокат Валерий Ефремов рассказал, что украинское законодательство пока не готово к электронным повесткам. Сейчас повестку должны вручить лично лично военнообязанному и в документе нужно поставить подпись.
Адвокат отметил, что государство должно гарантировать доступность сервиса каждому гражданину. Под гарантиями понимается обязанность государства за свой счет обеспечить каждого военнообязанного смартфоном и доступом к интернету.