Які є види повісток і як вони мають бути заповнені – розповіла голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Марія Левко. За її словами, наразі є чотири види повісток.
Зверніть увагу У якому разі студент може отримати повістку та що після цього варто зробити
Види повісток в Україні
- Повістки для уточнення даних – вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи та інші деталі.
- Повістки на проходження ВЛК – зобов'язують пройти медичне обстеження.
- Повістки для призову на строкову військову службу – заклик на термінову військову службу.
- Мобілізаційне розпорядження – отримує військовозобов'язаний після проходження комісії, якщо його визнали придатним для проходження служби.
Як правильно мають бути заповнені повістки
У повістці має бути така інформація:
- прізвище, ім'я та по батькові,
- рік народження; адресу проживання військовозобов'язаного,
- вид повістки,
- дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися,
- уточнення необхідних документів,
- назва органу,
- друк, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника ТЦК.
Чи законні в Україні електронні повістки, які планують надсилати в Дії
Нагадаємо, адвокат Валерій Єфремов розповів, що українське законодавство поки що не готове до електронних повісток. Зараз повістку мають вручити військовозобов’язаному особисто і в документі треба поставити підпис.
Адвокат зауважив, що держава має гарантувати доступність сервісу для кожного громадянина. Під гарантіями розуміється обов’язок держави власним коштом забезпечити кожного військовозобов’язаного смартфоном і доступом до інтернету.