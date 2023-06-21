Які є види повісток і як вони мають бути заповнені – розповіла голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Марія Левко. За її словами, наразі є чотири види повісток.

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Види повісток в Україні

Повістки для уточнення даних – вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи та інші деталі.

Повістки на проходження ВЛК – зобов'язують пройти медичне обстеження.

Повістки для призову на строкову військову службу – заклик на термінову військову службу.

Мобілізаційне розпорядження – отримує військовозобов'язаний після проходження комісії, якщо його визнали придатним для проходження служби.

Як правильно мають бути заповнені повістки

У повістці має бути така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові,

рік народження; адресу проживання військовозобов'язаного,

вид повістки,

дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися,

уточнення необхідних документів,

назва органу,

друк, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника ТЦК.

Чи законні в Україні електронні повістки, які планують надсилати в Дії

Нагадаємо, адвокат Валерій Єфремов розповів, що українське законодавство поки що не готове до електронних повісток. Зараз повістку мають вручити військовозобов’язаному особисто і в документі треба поставити підпис.

Адвокат зауважив, що держава має гарантувати доступність сервісу для кожного громадянина. Під гарантіями розуміється обов’язок держави власним коштом забезпечити кожного військовозобов’язаного смартфоном і доступом до інтернету.