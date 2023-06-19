Технічна можливість надсилати електронні сповіщення через Дію існує. Чи можливі електронні повістки з точки зору закону – розповів адвокат АО "A.S.A. GROUP" Валерій Єфремов.

Зверніть увагу Адвокат розвінчав страхи, пов'язані з Єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних

Чи законні в Україні електронні повістки

За словами адвоката, українське законодавство поки що не готове до електронних повісток. Зараз повістку мають вручити військовозобов’язаному особисто і в документі треба поставити підпис. Тому будь-які альтернативні способи вручення повісток – на сьогодні поза законом.

Адвокат зауважив, що депутати в Україні можуть переписати українські закони під можливу розсилку повісток через Дію, але перед тим доведеться вирішити низку складних питань. Навіть попри це, потрібно розуміти, що порушуються конституційні права громадян, оскільки не всі користуються смартфоном щодня.

Таким чином, держава має гарантувати доступність сервісу для кожного громадянина. Під гарантіями розуміється обов’язок держави власним коштом забезпечити кожного військовозобов’язаного смартфоном і доступом до інтернету.

Чи будуть в Україні роздавати повістки через Дію

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, чи чекати зараз українцям відповідних змін у законодавстві. За його словами, існує 3 аспекти, які впливають на цей процес: