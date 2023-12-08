Что известно

Еще 5 декабря в сети появилась информация, что военные посетили несколько спорткомплексов Закарпатья и выдали повестки тренерам и посетителям.

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Очевидцы публиковали фотографии и видео со спортзалов. На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме проводят "разговоры" с мужчинами призывного возраста.

Работники ТЦК пришли в спортзал Ужгорода: смотрите видео

Что говорят в ТЦК

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали вручение повесток мужчинам в спортзалах Там отметили, что делают это "в связи с определенным общественным ажиотажем".

Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага,

– говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что "в ВСУ, в первую очередь – люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужчины, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения".

Увлечений ищут в спортзалах: видео

И напомнили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну.

"Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и уже только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться", - добавили в ТЦК.



Рейд по спортзалам Ужгорода / Фото с тг-каналов



Повестки вручают как работникам зала, так и посетителям / Фото с тг-каналов

Внимание ! Подобные случаи рейдов по спортзалам на протяжении последних дней произошли не только в Закарпатье, работники ТЦК также посетили залы Львова, Днепра и Киева.

Рейды в спортзалах в других городах

Сегодня, 8 декабря, в сети появилось видео с людьми в военной форме на входе в Sport Life. На нем видно, что сотрудники спортклуба отказались впускать ТЦК внутрь.

Известно, что во Львове работники ТЦК посетили несколько спортивных залов. Подходящие кадры тоже распространялись в телеграмм-каналах.

ТЦК посетило спортзал известной сети во Львове / Фото с тг-каналов

По словам посетителя спортзала, в Днепре работники ТЦК зашли в центры – Fit4you, REGYM – во все, расположенные рядом.

Или законные рейды: объяснение юриста

Юрист, младший лейтенант запаса Владимир Романчук объяснил в эфире Общественного, могут ли работники территориальных центров комплектования раздавать повестки в спортзалах, ресторанах, других общественных заведениях.

Справка. Нормативный акт №1487 регулирует проверку состояния учета военнообязанных и некоторых предприятий, компаний, а также государственных органов. Согласно этому документу, работники ТЦК и СП уполномочены на проведение подобных проверок, имеют право проверять состояние ведения военно-учетной документации на предприятиях и состояние учета военнообязанных мужчин.

То есть, согласно действующему законодательству, работник ТЦК не запрещает выдавать направление на прохождение военно-врачебной комиссии или на обновление и актуализацию данных военнообязанных мужчин.

Из видео, доступного в сети, видно, что работники ТЦК действуют корректно: проверяют документы, выдают вызовы в ТЦК и повестки, соблюдая действующее законодательство,

– подчеркнул юрист.

В то же время правовед Ростислав Кравец рассказал, что у представителей ТЦК нет правовых оснований задерживать и куда-то доставлять этих лиц.