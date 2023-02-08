Произошло это 7 февраля на заседании ВРУ. Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, пишет 24 Канал.

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Украина не скрывает всеобщую мобилизацию

Он подчеркнул, что, в отличие от России, Украина еще 24 февраля 2022 года утвердила законы о введении правового режима военного положения и об общей мобилизации. Она не скрывает, что находится в состоянии войны и проводит мобилизацию.

Вчера ВРУ в очередной раз на 90 дней продлила и правовой режим военного положения, и закон об общей мобилизации. То есть мы не скрываем, что находимся в состоянии войны, и у нас проходит именно полная общая мобилизация по всем направлениям,
– подчеркнул он.

Произойдут ли изменения после продления военного положения

Однако, по его словам, очередное продление военного положения не принесет коренных изменений в мобилизационных мероприятиях.

Мобилизация идет планово, территориальные центры комплектования социальной защиты военнослужащих выполняют мобилизационные задачи, присланные им командованием Вооруженных Сил Украины, Генеральным штабом,
сказал Федор Вениславский.

При этом мобилизуются военнообязанные тех военно-учетных специальностей, которые, с точки зрения Гештаба и командования ВСУ, нуждаются в секторе безопасности и обороны.

"То есть каких-то кардинальных изменений это не принесет. Но пока идет война, пока продолжается военное положение, мы вынуждены жить как раз в состоянии всеобщей мобилизации", – подчеркнул Вениславский.