Может быть так называемое "торжество правосудия". Об этом в эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Никакого доверия к решениям ОАСК по делу Семочко нет

По его словам, в случае со скандальным судом нельзя говорить о каких-то однозначных решениях. Ведь никакого доверия к ним нет, в частности по скандальному делу Семочко.

Лично для меня, это повод для разочарования,

– отметил Гнап.

Он пояснил, что даже если дело Семочко доведут до суда, неизвестно, сколько его будут рассматривать в ВАКС.

Напомним! ОАСК возобновил скандального экс-разведчика Сергея Семочко в должности. Окружной админсуд Киева принял такое решение еще 11 августа. Однако пока найти его в Едином реестре судебных решений не удается. Вероятно, Семочко туда еще не внесли. Но информацию о восстановлении Семочко в должности и в военном звании подтвердили в пресс-службе ОАСК.

Семочко не сможет физически работать в должности

Семочко вряд ли сможет физически прийти и снова работать в должности. Потому что прежде всего он боится публичности. "Только вокруг него появляются журналисты, то сразу начинают ему задавать неприятные вопросы, на которые он не имеет ответа", – отметил расследователь.

Он считает, что это дело – психологическое давление на нынешнюю власть. "Мы в очередной раз увидели, что ОАСК делает все, что угодно и в очередной раз принимает скандальные решения, наплевав на законность, авторитет президента и справедливость", – добавил Гнап.

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Что известно о деле Семочко: коротко