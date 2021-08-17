Может быть так называемое "торжество правосудия". Об этом в эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
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Никакого доверия к решениям ОАСК по делу Семочко нет
По его словам, в случае со скандальным судом нельзя говорить о каких-то однозначных решениях. Ведь никакого доверия к ним нет, в частности по скандальному делу Семочко.
Лично для меня, это повод для разочарования,
– отметил Гнап.
Он пояснил, что даже если дело Семочко доведут до суда, неизвестно, сколько его будут рассматривать в ВАКС.
Семочко не сможет физически работать в должности
Семочко вряд ли сможет физически прийти и снова работать в должности. Потому что прежде всего он боится публичности. "Только вокруг него появляются журналисты, то сразу начинают ему задавать неприятные вопросы, на которые он не имеет ответа", – отметил расследователь.
Он считает, что это дело – психологическое давление на нынешнюю власть. "Мы в очередной раз увидели, что ОАСК делает все, что угодно и в очередной раз принимает скандальные решения, наплевав на законность, авторитет президента и справедливость", – добавил Гнап.
Гнап прокомментировал ход дела в отношении Семочко: смотрите видео
Что известно о деле Семочко: коротко
- Бывший первый заместитель председателя внешней разведки стал известен после того, как журналисты обнародовали информацию, что его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью примерно 8 миллионов долларов. В то же время родственники имеют российские паспорта и постоянно путешествуют между оккупированным Крымом и Киевом.
- В конце 2018 года контрразведка СБУ подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство. С должности Семочко уволили в апреле 2019 года, а через полгода – с военной службы.
- Тогда НАБУ открыло дело по статье "незаконное обогащение", а в СБУ начали уголовное производство из-за "государственной измены".
- Почти сразу Семочко подал иск в суд на указ тогда еще президента Петра Порошенко о своем увольнении. В начале 2021 года Верховный суд отменил этот указ, поскольку при увольнении Семочко находился на больничном. Но возобновлять его в должности не стал.