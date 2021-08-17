Може бути так зване "торжество правосуддя". Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.
До теми ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Жодної довіри до рішень ОАСК у справі Семочка немає
За його словами, у випадку зі скандальним судом не можна говорити про якісь однозначні рішення. Адже жодної довіри до них немає, зокрема у скандальній справі Семочка.
Особисто для мене, це привід для розчарування,
– відзначив Гнап.
Він пояснив, що навіть якщо справу Семочка доведуть до суду, невідомо, скільки її розглядатимуть у ВАКС.
Семочко не зможе фізично працювати на посаді
Семочко навряд чи зможе фізично прийти і знову працювати на посаді. Тому що насамперед він боїться публічності. "Щойно довкола нього виринають журналісти, то одразу починають йому ставити неприємні запитання, на які він не має відповіді", – зауважив розслідувач.
Він вважає, що ця справа – психологічний тиск на теперішню владу. "Ми вкотре побачили що ОАСК виробляє все, що заманеться і вкотре ухвалює скандальні рішення, наплювавши на законність, авторитет президента та справедливість", – додав Гнап.
Гнап прокоментував хід справи щодо Семочка: дивіться відео
Що відомо про справу Семочка: коротко
- Колишній перший заступник голови зовнішньої розвідки став відомим після того, як журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю приблизно 8 мільйонів доларів. Водночас родичі мають російські паспорти і постійно подорожують між окупованим Кримом та Києвом.
- Наприкінці 2018 року контррозвідка СБУ підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство. З посади Семочка звільнили у квітні 2019 року, а через пів року – з військової служби.
- Тоді НАБУ відкрило справу за статтею "незаконне збагачення", а у СБУ розпочали кримінальне провадження через "державну зраду".
- Майже одразу Семочко подав позов до суду на указ тоді ще президента Петра Порошенка про своє звільнення. На початку 2021 року Верховний суд скасував цей указ, оскільки на момент звільнення Семочко перебував на лікарняному. Але поновлювати його на посаді не став.