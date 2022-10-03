Поворознюк эмоционально высказался о вероятности ядерного удара, передает 24 канал. Он подчеркнул, что чувство страха уже утрачено. Мы боялись ракет, но пережили это. Поэтому теперь бояться нужно Путину.

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Пережили Чернобыль, переживем и Путина

Поворознюк заявил, что мы пережили Чернобыль, переживем и Путина. Потому что украинцы борются за свою свободу.

Путин, и пошел ты на**й с этой ядерной войной! И поверь, никто тебя не боится. Ты боишься ядерной войны! Ты больше всего боишься, что мы в Москву придем и Беларусь захватим!

– заявил Поворознюк.

Смотрите обращение Поворознюка: видео +18 (Присутствует нецензурная лексика)

Украинцы активно подхватили высказывания Поворознюка в сети. Звук с этим заявлением заполонил рекомендации ТикТока. Прогнозируют, что, похоже, стоит ожидать нового трека с участием президента "Ингульца".

Украинцы устроили флеш-моб с заявлением Поворознюка о "ядерке": видео +18 (Присутствует нецензурная лексика)

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