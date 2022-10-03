Поворознюк емоційно висловився про ймовірність ядерного удару, передає 24 канал. Він наголосив, що почуття страху вже втрачене. Ми боялись ракет, але пережили це. Тому тепер боятися треба Путіну.

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Пережили Чорнобиль, переживемо і Путіна

Поворознюк заявив, що ми пережили Чорнобиль, переживемо і Путіна. Тому що українці борються за свою свободу.

Путін, та пішов ти на**й з тою ядерною війною! І повір, ніхто тебе не боїться. Ти сам боїшся ядерної війни! Ти більше за все боїшся, що ми в Москву прийдемо та Білорусь захопимо!

– заявив Поворознюк.

Дивіться звернення Поворознюка: відео +18 (Присутня нецензурна лексика)

Українці активно підхопили висловлювання Поворознюка у мережі. Звук з цією заявою заполонив рекомендації Тік Току. Прогнозують, що, схоже, варто чекати новий трек за участю президента "Інгульця".

Українці влаштували флеш-моб із заявою Поворознюка про "ядерку": відео +18 (Присутня нецензурна лексика)

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