Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника.
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Какие последствия атаки по Киевской области 22 апреля
Как сообщил глава Киевской ОВА, в результате очередной атаки "Шахедами" есть разрушения.
В области работала ПВО, которая сбивала вражеские цели. Взрывы в Киевской области прогремели около часа ночи.
К счастью, никто не пострадал, а попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Однако последствия значительные.
В Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены шесть частных домов, четыре автомобиля, три хозяйственные постройки и три гаражных помещения. Также произошло возгорание на строительной площадке. Пожар ликвидирован. Повреждены помещения загородного комплекса,
– написал Калашник.
Позже бучанский городской голова Анатолий Федорук уточнил, что разрушений еще больше. Повреждены семь домов в Блиставицком старостате Бучанской громады с разной степенью разрушения.
"Вот так выглядит "пасхальное перемирие" от Путина – лживое и циничное, как и все, что стоит за его словами", – подытожил Федорук.
Последствия удара по Киевской области 22 апреля / Фото Нацполиция
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. На месте работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевщины и работники ГСЧС.
В полиции добавили, что в Бучанском районе произошло возгорание на строительной площадке, которое спасатели ликвидировали. Взрывная волна повредила помещение загородного комплекса и фундамент недостроенного здания.