Под удар попали жилые районы Николаева. Также пострадали населённые пункты области.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они фиксируют все факты военных преступлений россиян в рамках уголовного дела о нарушении правил ведения войны.

Наряды полиции круглосуточно патрулируют улицы населенных пунктов области и вместе с военными несут службу на блокпостах. Кстати, за 19 апреля полицейским поступило 586 обращений от граждан.

В Баштанке оккупанты разрушили больницу

Баштанская многопрофильная больница была опорной в районе и лечила множество людей. Вскоре там должно было полноценно заработать современное приемное отделение со всем необходимым оборудованием.

Но до Баштанки и до этой больницы дотянулись безобразно гадкие руки "русскава мира" и теперь, вместо современных лечебных помещений там разрушенные палаты,

– рассказала глава облсовета Анна Замазеева.



Баштанская больница до и после действий россиян / Фото Анны Замазеевой

Хуже всего то, что оккупанты повредили отделение гемодиализа, где ежедневно спасали сотни украинцев. Однако глава облсовета убеждена, что после победы Украины россияне отстроят все "своими плохими руками".

Последствия обстрелов Николаевщины / Фото МВД, Анны Замазеевой

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