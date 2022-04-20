Під удар потрапили житлові райони Миколаєва. Також постраждали населені пункти області.

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Наразі на місці події працюють поліцейські. Вони фіксують усі факти воєнних злочинів росіян у межах кримінальної справи про порушення правил ведення війни.

Наряди поліції цілодобово патрулюють вулиці населених пунктів області та разом із військовими несуть службу на блокпостах. До речі, за 19 квітня до поліцейських надійшло 586 звернень від громадян.

У Баштанці окупанти зруйнували лікарню

Баштанська багатопрофільна лікарня була опорною в районі та лікувала велику кількість людей. Невдовзі там мало повноцінно запрацювати сучасне приймальне відділення з усім необхідним обладнанням.

Але до Баштанки і до цієї лікарні дотягнулися потворно бридкі руки "русскава міра" і тепер, замість сучасних лікарських приміщень там зруйновані палати,

– розповіла голова облради Ганна Замазєєва.



Баштанська лікарня до і після дій росіян / Фото Ганни Замазєєвої

Найгірше те, що окупанти пошкодили відділення гемодіалізу, де щодня рятували сотні українців. Однак очільниця облради переконана, що після перемоги України росіяни відбудують все "своїми поганими руками".

Наслідки обстрілів Миколаївщини / Фото МВС, Ганни Замазєєвої

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