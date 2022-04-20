Російські окупанти бісилися на Півдні та Сході України. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані Офісу Президента.
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Як минула ніч в Україні
Харківщина
Росіяни періодично обстрілювали окраїни житлового району Салтівка у Харкові. За попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає.
Тривають активні бої на Ізюмському напрямку.
Луганщина
Окупанти намагалися штурмувати Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. Однак лише відправили в лікарню Новоайдара близько 130 своїх поранених бійців.
Після опівночі росіяни відкрили вогонь по житлових будинках. Зайнялися два, в місті перебито газопровід. Декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське,
– мовиться у повідомленні.
Також росіяни сильно обстріляли Новодружеськ.
Донеччина
Ворог обстріляв центр Авдіївки. Інфраструктура міста зазнала значних пошкоджень. Електрика частково відсутня. Відомо, що загинуло 3 людей, а ще 6 – постраждали.
Херсонщина
Обстріли тривали постійно, а бойові дії велися практично на всій території області. Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає. У громадах на межі із Миколаївщиною та Дніпропетровською областями немає світла, газу та води. Ситуація залишається стабільно важкою.
Миколаївщина
Російські окупанти завдали ракетних ударів по області. Руйнувань зазнала поліклініка в Баштанці. В інших населених пунктах ситуація тривожна, але керована.
Зауважимо, в решті областей України було відносно спокійно.
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