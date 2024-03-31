Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он отметил, что защита украинской столицы сегодня только усиливается, передает 24 Канал.

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Павлюк рассказал о защите Киева от наступления врага

После полномасштабного вторжения России в Украину Александр Павлюк несколько месяцев был главой Киевской областной военной администрации, а еще один год командовал Силами обороны Киева. По словам генерала, за это время он и его команда сделали огромный объем работы.

Это около 1 000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было,

– отметил он.

Командующий Сухопутных войск также отметил, что мероприятия по усилению и наращиванию обороны столицы продолжаются. В частности, продолжается строительство долговременных бетонных укреплений, потому что, "имея такого соседа – нужно быть постоянно готовым к войне".

Генерал также отметил важность защиты украинской столицы, ведь судьба Украины, по его словам, зависит от готовности и обороны Киева.

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