Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Он отметил, что защита украинской столицы сегодня только усиливается, передает 24 Канал.
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Павлюк рассказал о защите Киева от наступления врага
После полномасштабного вторжения России в Украину Александр Павлюк несколько месяцев был главой Киевской областной военной администрации, а еще один год командовал Силами обороны Киева. По словам генерала, за это время он и его команда сделали огромный объем работы.
Это около 1 000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было,
– отметил он.
Командующий Сухопутных войск также отметил, что мероприятия по усилению и наращиванию обороны столицы продолжаются. В частности, продолжается строительство долговременных бетонных укреплений, потому что, "имея такого соседа – нужно быть постоянно готовым к войне".
Генерал также отметил важность защиты украинской столицы, ведь судьба Украины, по его словам, зависит от готовности и обороны Киева.
Генерал сказал о реальности плана россиян взять Киев за 3 дня
- Командующий Александр Павлюк сказал, что планы российских захватчиков "взять Киев за 3 дня" были вполне реальными. Он отметил, что оккупанты вполне могли это сделать.
- Генерал отметил, что на Киевском направлении были применены наиболее мобильные и боеспособные подразделения вооруженных сил России. Поэтому если бы не профессиональные действия наших подразделений под руководством командующего обороной Киева генерала Сырского, то им бы это удалось.
- Стоит отметить, что 31 марта вспоминают события по освобождению Киевской области от оккупантов в 2022 году. Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам напомнил, что Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун тогда были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, жизнь и дом, свободный от зла.
- Президент заметил, что украинцы, в отличие от россиян, строят, а не разрушают. Кроме того, наши граждане, по словам Зеленского, спасают жизни, а не лезут к другим "ненасытным глазом".